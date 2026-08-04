Herida una mujer tras sufrir una caída de 10 metros en el espeleobarranco del Purón en Llanes

Archivo - Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). - SEPA - Archivo

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida este lunes tras sufrir una caída de unos 10 metros en el espeleobarranco del Purón en Llanes.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido un aviso a las 19.40 horas explicando que, mientras hacían una actividad en el espeleobarranco, una mujer había resultado herida tras caerse en el sendero de Pruneda.

De inmediato se han movilizado a cinco efectivos de bomberos del SEPA, con base en el parque llanisco, que se han trasladado con el furgón multisocorro y un vehículo ligero.

También se ha informado al equipo de rescate, a bordo del helicóptero medicalizado, que se encontraba haciendo un rescate en Cabrales.

A las 20.12 horas, los bomberos de Llanes ya se encontraban con el guía que acompañaba a la afectada en la actividad que estaba haciendo.

Tras ser atendida, los rescatadores han iniciado su evacuación al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).