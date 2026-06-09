Herido de consideración un trabajador en Gijón al caerle una caja fuerte que estaban transportando

Archivo - El hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón. - PRINCIPADO - Archivo

GIJÓN, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un trabajador ha resultado herido de consideración en un accidente laboral en Gijón, al caerle encima una caja fuerte que estaban transportando, han confirmado a Europa Press desde la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

De acuerdo a las mismas fuentes, el siniestro laboral ha tenido lugar sobre las 9.45 horas en la plaza Mayor. La víctima, que sufrió fracturas sin que peligrara su vida, ha sido trasladado al hospital de Cabueñes.

Hasta el lugar del suceso se ha trasladado la Policía Nacional, si bien por cercanía al Ayuntamiento también la Policía Local, así como servicios de emergencias. Corresponde ahora a la Policía Científica el llevar a cabo la investigación de lo sucedido.