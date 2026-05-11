Un herido grave tras un fin de semana con 33 accidentes de tráfico en las carreteras asturianas

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OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras asturianas han contabilizado un total de 33 accidentes de tráfico durante el pasado fin de semana, comprendido entre el viernes 8 y el domingo 10 de mayo, que han dejado un balance de una persona herida de gravedad y otras seis con lesiones de carácter leve, además de cuatro pendientes de valoración.

Según los datos de la Guardia Civil de Asturias recogidos por Europa Press, la jornada con mayor siniestralidad ha sido la del viernes día 8, en la que se han producido 12 accidentes. Este día se ha cerrado con dos heridos leves y otras dos personas pendientes de valoración facultativa.

El sábado día 9 se han registrado 11 accidentes en la red viaria del Principado. Como consecuencia de estos siniestros, una persona ha resultado herida de carácter leve. Finalmente, durante la jornada del domingo día 10 de mayo, se han producido 10 accidentes de tráfico en los que una persona ha resultado herida de gravedad, tres leves y dos pendientes de valoración.