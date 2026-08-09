Herido un montañero que se quemó con agua hirviendo en el Refugio del Urriellu

El helicóptero del SEPA interviene en un rescate de montaña en el Refugio del Urriellu, en Picos de Europa. - SEPA

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un montañero que se encontraba en el Refugio del Urriellu, en Picos de Europa, ha resultado herido en un pie al quemarse con agua hirviendo. Los bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tuvieron que evacuarlo en helicóptero hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Según información del 112 de Asturias recogida por Europa Press, el afectado presentaba una quemadura de segundo grado. Los servicios de emergencias recibieron el aviso del guarda del refugio a las 13.06 horas de este domingo.

La meteorología de la zona, donde se había acumulado niebla, dificultó el acceso de la aeronave. Tras aprovechar una ventana el helicóptero pudo llegar y aterrizar para recoger al afectado. Tras la atención médica se optó por el traslado al HUCA y el helicóptero regresó a la base pasadas las 15.23.