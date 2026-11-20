Accidente en Tineo. - SEPA

OVIEDO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los conductores de un turismo y una furgoneta han resultado heridos leves este jueves tras colisionar a la entrada del polígono industrial de La Curiscada, en Tineo.

Según ha informado el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), ambos heridos fueron evacuados en ambulancias de soporte vital básico (SVB) al Hospital Carmen y Severo Ochoa de Cangas del Narcea.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de Asturias con base en Tineo. El aviso al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) se recibió a las 11.13 horas y los bomberos regresaron a su base a las 12.44 horas.