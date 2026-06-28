La historia de los Pueblos Ejemplares de Asturias podrá visitarse este verano en Pola de Somiedo

Archivo - Los Reyes, la princesa Leonor y la Infanta Sofía durante el acto de entrega del premio al ‘Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, a 25 de octubre de 2025, en Valdesoto, Sieto, Asturias (España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pola de Somiedo acoge del 1 de julio al 30 de septiembre la exposición fotográfica '36 años de Pueblos Ejemplares de Asturias', organizada por la Fundación Princesa de Asturias y dedicada a las 36 localidades, pueblos y comunidades vecinales distinguidas con este galardón.

La muestra, que podrá visitarse en la Plaza del Parque Natural de Somiedo, reúne una selección de imágenes y textos sobre la historia del Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias, además de información sobre la Fundación Princesa de Asturias y los actos organizados en torno a la entrega de sus premios.

La Fundación ha destacado que Somiedo cuenta con dos localidades reconocidas con esta distinción: Villar de Vildas, galardonada en 2004, y Santa María del Puerto, que recibió el premio en 2021.

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias distingue cada año a una localidad, núcleo de población o comunidad del Principado que haya destacado por la conservación de su patrimonio natural, histórico o cultural, el impulso económico y social o la realización de iniciativas de interés colectivo.