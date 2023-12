Los hogares asturianos reutilizan elementos decorativos y usan luces de bajo consumo, según el informe 'Hogar y Navidad'

OVIEDO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 78 por ciento de los hogares asturianos reutilizan elementos decorativos, y un 51% utilizan luces de bajo consumo, según el informe 'Hogar y Navidad'.

Así, ocho de cada diez asturianos decoran su casa de forma especial durante estas fechas, siendo el árbol de Navidad (78%) y el Nacimiento o Belén (67%) los elementos más utilizados, según recoge el estudio elaborado por Grupo Mutua Propietarios.

A las decoraciones más tradicionales se suman también otros adornos vinculados a estas fiestas como los adornos navideños (bolas, espumillón), presentes en un 73% de los hogares asturianos; las luces (66%); la Flor de Pascua (21%); los Reyes Magos (33%) y Papá Noel (21%).

El estudio también destaca que, a la hora de decorar nuestro hogar, los asturianos apuestan por la sostenibilidad. Lo hacen principalmente reutilizando los elementos decorativos año tras año (74%) y utilizando luces de bajo consumo (51%), si bien uno de cada diez hogares se une a la tendencia DIY (del inglés Do It Yourself, hazlo tú mismo) y elaboran su propia decoración reutilizando materiales.

"La sostenibilidad en los hogares pasa también por las pequeñas acciones que se pueden llevar a cabo durante la Navidad, como reutilizar materiales o hacer los adornos navideños en familia, lo que permite disfrutar de estas fechas de una forma más responsable", señala Laura López subdirectora general de Estrategia, Clientes y Canales Alternativos del Grupo Mutua Propietarios.

No obstante, la costumbre de decorar las casas en esta época del año contrasta con la falta de adornos en los edificios. De hecho, sólo un 10% de las comunidades de propietarios en Asturias decora las zonas comunes por Navidad.