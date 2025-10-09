Un hombre se enfrenta a 15 años de cárcel por mantener relaciones sexuales con una niña de 14 años

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita 15 años de prisión, entre otras penas y medidas, para un procesado por mantener relaciones sexuales con una niña de 14 años, que era su pareja y con la que convivía. En dos ocasiones, las relaciones ocurrieron sin el consentimiento de la menor.

La vista oral estaba señalada este jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, y ha quedado vista para sentencia.

El Ministerio Fiscal sostiene que el procesado, nacido en 1992, inició entre abril y junio de 2023 una relación de convivencia en Oviedo y Gijón con la menor, nacida en 2008. Durante el tiempo que estuvo con ella, y tras facilitarle sustancias probablemente estupefacientes, mantuvo con ella relaciones sexuales completas, en dos de las ocasiones con oposición de la menor, que tenía 14 años.

El procesado tiene prohibido desde agosto de 2023 aproximarse a menos de 500 metros a la menor y comunicarse con ella por cualquier medio.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de agresión sexual y solicita que se imponga al procesado a 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena; prohibición de aproximarse a menos de 500 metros durante 20 años a la menor, a su domicilio, lugar de trabajo u otro frecuentado por ella, aunque no se encuentre en ellos, y de comunicarse con ella por cualquier medio durante el mismo periodo de tiempo.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el procesado indemnice a la menor con 20.000 euros, más los intereses legales correspondientes.