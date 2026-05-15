Un hombre se enfrenta a un año y medio de prisión por provocar un incendio forestal en Ribadesella en 2022

Archivo - Juzgados de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita un año y medio de prisión, además del pago de indemnizaciones y el costo de los gastos de extinción, para un acusado de provocar un incendio forestal en Ribadesella en febrero de 2022.

La vista oral está señalada para este lunes, 18 de mayo, en la plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, a las 12.30 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, en la tarde del día 28 de febrero de 2022, en el paraje El Escorial, próximo a Sardeu, concejo de Ribadesella, por aplicación directa de una fuente de calor al combustible, tipo mechero o similar, prendió fuego en varios puntos entre el matorral del monte y las fincas que lindan con este, las cuales había desbrozado con anterioridad, causando un incendio que se extendió por una superficie de 3,2 hectáreas, con especies predominantes de matorral de tojo, brezo y eucalipto.

Las llamas fueron extinguidas, con intervención de medios, a las 03.28 horas, ascendiendo los costes de los trabajos a 955,27 euros. El Fuego afectó parcelas propiedad del Ayuntamiento de Ribadesella y dos particulares.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de incendio forestal y solicita que se condene al acusado a 1 año y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 15 meses, con una cuota diaria de 20 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, pide que indemnice al Principado de Asturias con 955,27 euros por los gastos de extinción ocasionados y, al Ayuntamiento riosellano y los particulares afectados, con las cantidades que se determinen en ejecución de sentencia por los daños causados, todo ello más los intereses legales correspondientes.