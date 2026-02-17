Un hombre se enfrenta a dos años de cárcel por matar a tiros a cinco vacas y herir de gravedad a otra

Archivo - Juzgados de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un acusado de matar a tiros a cinco vacas y de herir de gravedad a otra, que tuvo que ser sacrificada, en 2023 en Lena. El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Así, explica que sobre las 13.30 horas del 2 de mayo de 2023, el acusado, guiado por la inquina hacia personas próximas a su padre, salió de su domicilio para dirigirse con sus perros hacia el monte Ladrones, en Parana (Lena), en donde le propinó a un ternero un disparo en la frente, causándole la muerte.

Además, disparó a cinco vacas más, causando la muerte de cuatro de ellas. La quinta tuvo que ser sacrificada por las lesiones que presentaba.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra los animales y solicita que se condene al acusado a 24 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales, así como para la tenencia de animales, durante cuatro años, y privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cinco años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice a la propietaria del ternero con un total de 3.019,35 euros y la de las vacas, con 9.956,85 euros, además cantidades más los intereses legales correspondientes.