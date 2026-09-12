Un hombre resulta herido leve tras salirse de la vía su vehículo en Zeluán, Gozón - SEPA

OVIEDO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido leve este sábado tras salirse de la calzada el vehículo en el que circulaba en Zeluán, en el concejo de Gozón, y ha sido evacuado al Hospital San Agustín de Avilés por la UVI Móvil de la Zona.

El accidente se produjo de madrugada, después de que el turismo se saliera de la vía y diera varias vueltas de campana antes de caer por un terraplén de unos 20 metros. Uno de los ocupantes salió del vehículo, mientras que otro permaneció en el interior y tuvo que ser auxiliado por los bomberos.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 3.57 horas y movilizó a siete efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Pravia, Avilés y La Morgal, que acudieron con cuatro vehículos. La intervención finalizó a las 5.44 horas. La sala del 112 del SEPA informó de lo ocurrido a la Guardia Civil y al SAMU.