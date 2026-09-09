El horno alto 'A' de ArcelorMittal, en Gijón, cerrado por una explosión que no ha causado daños personales

Archivo - Planta de Veriña de ArcelorMittal, en Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una liberación de vapor de un elemento de la estructura de la plataforma del horno alto 'A' de ArcerlorMittal, en Gijón, similar a una explosión, ha obligado al cierre de esta instalación para la investigación de sus causas, han confirmado a Europa Press desde la compañía energética.

De acuerdo a las mismas fuentes, la explosión ha tenido lugar en torno a las 9.30 horas, sin que se hayan producido daños personales, ni tampoco materiales importantes. Se encontraban entonces trabajando en el horno unos cincuenta trabajadores.

En estos momentos, se está investigando las causas. En principio, la instalación permanecerá, por este motivo, cerrada entre 24 y 48 horas, si bien la hipótesis principal es la liberación de gas de una parte de la estructura, en concreto una viga. El horno alto 'B', por su lado, se mantiene activo y funciona con normalidad.

Al margen de ello, la construcción del horno eléctrico en la acería gijonesa está en su fase final. Aunque la previsión de su entrada en servicio era el segundo semestre de este año, desde la compañía han indicado que aún no hay fecha.

También, por otra parte, se sigue negociando "departamento a departamento", y hablando con las personas afectadas, con respecto a la deslocalización de tareas, como es el caso de las áreas de financiación o comercialización. "El proyecto avanza", han señalado.