Bruselas desbloquea 115 millones en fondos de emergencia para Ceuta y reforzará Frontex

Archivo - El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en una imagen de archivo. - Peter Kneffel/dpa - Archivo

BRUSELAS 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que desbloqueará 114,7 millones de euros en fondos de emergencia para ayudar a gestionar la situación en Ceuta, en donde permanecen varios miles de los migrantes que entraron de manera irregular desde Marruecos los pasados 30 y 31 de julio; además de garantizar la disposición de Frontex para reforzar su apoyo operativo.

"La situación en Ceuta puso a prueba nuestra capacidad de resistencia europea y la seguridad de nuestras fronteras exteriores. Desde el primer día, la Comisión ha respaldado firmemente a las autoridades españolas en la gestión de la situación y les ha ofrecido su apoyo. Hoy anunciamos un apoyo europeo concreto adicional para atender las necesidades urgentes sobre el terreno. Nuestra prioridad sigue siendo clara: quienes no tienen derecho a permanecer en la zona deben ser repatriados", ha explicado el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, en un comunicado para anunciar la decisión de Bruselas.

Casi un mes después de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos, el 28 de agosto, el Gobierno solicitó formalmente al Ejecutivo comunitario más medios para el triaje de las personas que aún permanecían en la ciudad autónoma de manera irregular y también 32 millones de euros en fondos de emergencia.

Tras semanas de contactos entre Madrid y Bruselas para concretar las necesidades reales y de que desde el Ejecutivo comunitario se pidieran "aclaraciones" al Gobierno sobre las peticiones de apoyo, Brunner apuntó hace unos días que se estaban dando avances significativos, tras abordar la situación con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La decisión anunciada ahora por el comisario se produce, además, un día después de que el propio Brunner recibiera en su despacho de Bruselas por separado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.