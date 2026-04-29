El Hospital Avilés inaugura su Jardín Terapéutico que busca mejorar la calidad asistencial de los pacientes. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Avilés cuenta desde este miércoles con un Jardín Terapéutico cuyo objetivo es mejorar la calidad asistencial de los pacientes hospitalizados. Un espacio de 2.700 metros cuadrados que cuenta con zonas verdes, bancos, paseos, puente y un estanque y que se divide en tres zonas: Rehabilitación, Relax y Sociabilización.

En el jardín se han habilitado circuitos con recorridos específicos dirigidos a pacientes geriátricos hospitalizados, especialmente a aquellos que se encuentren en la Unidad de Recuperación Funcional, con longitudes que se adaptan a la evolución de cada paciente.

El Patronato de la Fundación Hospital Avilés visitó este nuevo espacio tras la reunión mantenida previamente y presidida por la alcaldesa, Mariví Monteserín, en la que se aprobó un presupuesto de 11.081.760 euros para 2026.

A la inauguración asistió también la consejera de Sanidad, Concepción Saavedra. El director-gerente del centro, Antonio Molejón, subrayó que estos espacios añaden al hospital "un valor añadido" ya que "los jardines terapéuticos son espacios verdes diseñados para mejorar el bienestar de las personas, tanto físico como psicológico, como social, y cumple un poco esa triple función, mejorar la movilidad de los pacientes y por tanto, acelerar la recuperación funcional".

Por su parte la alcaldesa, Mariví Monteserín se mostró muy contenta por poder disponer ya de estos espacios concretando un proyecto muy querido desde hace tiempo para incrementar la calidad asistencial de un hospital centenario que tiene el reconocimiento de los ciudadanos y ciudadanas de Avilés y que con este jardín aumentará las prestaciones del centro sanitario.

El Patronato aprobó también un Plan de Inversiones de 517.251 euros de los que 339.143 corresponde al Jardín Terapéutico y cerca de 102.000 euros que se destinarán a las unidades de hospitalización en varias partidas entre la que están la adquisición de un ecógrafo, reforma de baños y reforma de habitaciones. Dentro del convenio con el SESPA, se prevé realizar en este ejercicio 28.064 actuaciones (un incremento del 3,45% respecto a 2025, cuando se realizaron 27.129 asistencias).

Los servicios de hospitalización se mantienen en 1.200, mientras que se incrementan las cirugías al pasar de 3.560 a 4.000 este año, con especial incidencia de las cirugías plásticas con 1.700 y oftalmología con 1.300.

También se incrementan las pruebas diagnósticas al pasar de 14.798 en 2025 a 15.115 y las consultas, que pasan de 7.571 a 7.750. La práctica totalidad de los ingresos del Hospital Avilés procede de la actividad propia derivada del convenio con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA): 10.950.936 euros, en prestaciones de servicios de geriatría, cirugía y, en menor medida, consultas y pruebas diagnósticas.

Una cifra que sigue la línea de crecimiento del pasado ejercicio, cuando por primera vez se superaron los 10 millones de euros, concretamente, 10.083.982. Por tanto, se contempla un incremento del 8,60 por ciento respecto al año pasado.

En la partida de gastos, en torno a 7 millones de euros corresponden al gasto de personal, que cuenta con una plantilla media de 140 personas. Según explicó el gerente del Hospital Avilés, Antonio Molejón, se ha tenido en cuenta una revisión salarial del 5%, para igualar al Hospital Avilés con el incremento retributivo del SESPA.