El Hospital de Avilés logra en 2025 sus máximos históricos en actividad quirúrgica y realización de pruebas

Archivo - Hospital San Agustín de Avilés - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Hospital de Avilés alcanzó en el año 2025 los objetivos asistenciales y económicos, destacando los máximos históricos en la actividad quirúrgica del hospital con 4.198 intervenciones, y en la realización de pruebas diagnósticas, con 15.654 pruebas (mamografías, ecografías, densitometrías y electromiografías).

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés, el incremento en los datos globales de actividad han propiciado el pasado año un resultado económico positivo, con un superávit del 3,6% (370.204,28 euros).

Los ingresos fueron de 10.667.768,45 euros, mientras que los gastos ascendieron a 10.297.564,17 euros. En el capítulo de ingresos, 10.525.191,03 euros, el 98,66%, viene del convenio de Hospital Avilés con el Sespa.

Estos datos están en la Memoria 2025 de la Fundación Hospital Avilés que fue abordada en la reunión del Patronato, presidida por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que se celebró este lunes en el centro sanitario y en la que también se aprobaron las cuentas del pasado año.