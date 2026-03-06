El Hospital de Jarrio lanza un programa de acompañamiento a pacientes ingresados en soledad

Martina Romero; Yoisy Zambrano; Julia Pérez; Concepción Saavedra; Xabier Díaz; Inmaculada López; Pedro Jiménez; María Rosa Fernández, Inmaculada Robles y Carlos Martínez. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Jarrio pone en marcha un programa para ofrecer apoyo emocional y compañía a las personas ingresadas en situación de soledad. La Fundación Edes se encarga de poner en contacto a la institución sanitaria con el movimiento asociativo para buscar personas voluntarias. Por su parte, la Asociación Fontes del Porcía desarrollará la iniciativa junto con el propio equipamiento sanitario y con el respaldo del centro de voluntariado y participación social de Edes.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha asistido este viernes a la firma de un compromiso de voluntariado social por parte del gerente del área sanitaria, Pedro Jiménez, e Inmaculada López, representante de la Asociación Fontes del Porcía, para desarrollar el proyecto Te acompaño. El objetivo es mejorar la estancia de las personas sin soporte familiar con actividades de ocio y acompañamiento. Para ello, el hospital ya ha ofrecido formación en tareas sociosanitarias a nueve personas voluntarias.

La trabajadora social del centro analizará las necesidades de las personas ingresadas para determinar quiénes pueden beneficiarse del programa y concretar el tipo de actividad que conviene realizar durante el tiempo de acompañamiento. El hospital también nombrará a una responsable por planta para el seguimiento y registro de posibles incidencias y sugerencias.

Por su parte, la Asociación Fontes del Porcía se encargará de captar personas voluntarias, colaborará en la evaluación del programa y participará en las comisiones de seguimiento, entre otras funciones.

El acuerdo tendrá una vigencia de un año, prorrogable. El Hospital de Jarrio reactiva de esta manera una iniciativa similar que ya llevó a cabo de 2006 a 2016.