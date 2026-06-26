El hospital Quirón de Gijón vuelve a la agenda: Moriyón confirma el interés

Archivo - La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha confirmado este viernes que el Grupo Quirón se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para reanudar el proyecto de construcción del hospital Quirón en la ciudad.

"Se ha reactivado la operación y vuelven a mostrar interés", ha señalado Moriyón, en una entrevista concedida a Onda Cero y recogida por Europa Press.

Ligado a ello, ha apuntado que el Gobierno local trabaja para que a final del presente año la Consejería de Salud disponga de las parcelas, en el entorno de Cabueñes, que son "imprescindibles" para los accesos a la ampliación del hospital.

Según la alcaldesa, le consta que Quirón está reactivando la compra de las parcelas, que serán permutadas por las de Nuevo Gijón, donde se construirá el futuro hospital privado.