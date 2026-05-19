El Hospital San Agustín celebra medio siglo con 10 millones de consultas, 750.000 ingresos y 50.000 partos

Hospital San Agustín de Avilés. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA) conmemora este martes su 50 aniversario haciendo balance de la asistencia prestada a lo largo de este medio siglo. Entre las cifras ofrecidas, destacan los diez millones de consultas, 3,5 millones de urgencias, 750.000 ingresos, 375.000 operaciones y 50.000 partos.

El centro cuenta actualmente con 2.000 profesionales, de los cuales 1.498 son personal sanitario (337 facultativos y 1.161 no facultativos) y 463 personal no sanitario, según ha informado el Principado en nota de prensa. Su dotación incluye 405 camas, once quirófanos, cuatro paritorios y un quirófano específico para cesáreas. Estas cifras son el reflejo de un hospital altamente resolutivo, con capacidad de respuesta y orientado a la mejora continua de la atención.

Cada año se realizan en el HUSA 8.000 intervenciones quirúrgicas, más de 200.000 consultas y 7.000 urgencias. También se efectúan cerca de 4.000 tratamientos ambulatorios en el hospital de día.

La cartera de servicios incluye ahora 33 especialidades médicas. Su desarrollo ha ido acompañado de mejoras en capacidad diagnóstica y del impulso de áreas como Oncología, Reumatología, Medicina Interna, Radiología o Cuidados Intensivos.

CINCUENTA AÑOS DE HISTORIA

La actividad del Hospital Universitario San Agustín comenzó el 21 de enero de 1976 como residencia sanitaria centrada en obstetricia, pediatría y urgencias. Ese mismo día ingresó la primera paciente y, en apenas 24 horas, nacieron los dos primeros bebés del centro.

La inauguración oficial tuvo lugar el 19 de mayo de 1976, en un acto presidido por los reyes de España. Desde entonces, el hospital ha sabido dar respuesta en cada momento a las necesidades de salud de la población y ha pasado de ser el hospital de procesos agudos de las tres primeras décadas a un centro que ha sabido orientar sus servicios hacia una población con edad avanzada, incremento de la cronicidad y de las particularidades de los enfermos pluripatológicos.

Así, el HUSA ha evolucionado hasta convertirse en un referente asistencial, docente y tecnológico, uno de los mejores del país para su tamaño y nivel de complejidad. En la actualidad, constituye una de las tres piezas claves del Servicio de Salud del Principado (Sespa), junto con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Hospital Universitario de Cabueñes.