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OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Agustín, en Avilés, ha reforzado la atención a las madres y a los recién nacidos con la puesta en marcha de un servicio de asesoramiento individualizado en lactancia materna y la apertura prevista para este mes de una sala destinada específicamente a esta práctica.

Según ha informado la Consejería de Salud, el nuevo servicio, que está disponible desde octubre en la planta de Maternidad, tiene como objetivo acompañar a las mujeres durante los primeros días tras el parto mediante información, orientación y apoyo adaptados tanto a sus necesidades como a las de sus bebés.

La atención incluye la observación de las tomas, recomendaciones sobre la postura de la madre y el agarre del recién nacido, la resolución de dudas y la detección precoz de posibles dificultades relacionadas con la lactancia. Asimismo, comprende acciones de educación sanitaria dirigidas a reforzar la confianza y la autonomía de las mujeres durante este proceso.

Como complemento a esta medida, el hospital pondrá en funcionamiento este mes una nueva sala de lactancia en la planta de Maternidad. Este espacio estará a disposición de todas las mujeres lactantes que se encuentren en el hospital --ya sean pacientes, acompañantes o profesionales-- para facilitar la continuidad de la lactancia y permitir realizar las tomas o la extracción de leche en condiciones de intimidad y bienestar.