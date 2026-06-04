El Hospital San Agustín presenta en San Sebastián su plan para reforzar la respuesta ante catástrofes externas

El Hospital San Agustín exhibe a nivel estatal su nuevo plan para asegurar una respuesta ágil frente a catástrofes externas - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario San Agustín de Avilés (HUSA) ha presentado su Plan de Catástrofes Externas, que permite asegurar una respuesta más ágil frente a estas contingencias. Lo ha hecho en el 36 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes), que se celebra en San Sebastián hasta este viernes.

Según el Principao, la participación del centro en este foro de referencia a nivel estatal supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por la plantilla de profesionales en la preparación ante emergencias y consolida el hospital asturiano como ejemplo de buenas prácticas dentro del sistema sanitario español.

Con esta iniciativa, el complejo avilesino reafirma su compromiso con la excelencia asistencial, la innovación organizativa, la seguridad de las personas usuarias y la mejora continua, con el fin de garantizar una atención sanitaria eficaz incluso en situaciones de emergencia colectiva.

El nuevo plan, que parte de la actualización del documento anterior, introduce como principal novedad la integración de los distintos servicios del hospital de forma jerárquica y estructurada. Su finalidad es asegurar una respuesta coordinada, ágil y segura ante escenarios que puedan comprometer la capacidad asistencial habitual. Para ello, incluye protocolos de actuación frente a incidentes con múltiples víctimas, accidentes de gran magnitud, emergencias tecnológicas y fenómenos meteorológicos adversos.

El plan implica tanto a los servicios sanitarios como a los no sanitarios e incorpora un sistema de listas de verificación (check-list), que proporciona a cada área un plan de acción concreto en función del nivel de activación de la emergencia. Este enfoque permite una mayor capacidad de adaptación en situaciones de máxima presión.

PLAN DE CATÁSTROFES EXTERNAS

Para su elaboración, se llevó a cabo un análisis de los riesgos reales del entorno, así como de las mejores estrategias de respuesta en función de los recursos humanos disponibles, los medios logísticos y las características orográficas de la zona. El documento también establece los procedimientos organizativos, asistenciales y logísticos necesarios para optimizar la movilización de recursos, reforzar la coordinación con los distintos organismos implicados y garantizar la continuidad asistencial incluso en situaciones de alta exigencia.

El Plan de Catástrofes Externas del Hospital San Agustín ha sido seleccionado para su presentación en la mesa inaugural del congreso, titulada La ventana crítica del incidente de múltiples víctimas: ¿qué harías tú? La subdirectora de Atención Sanitaria del Área I-Occidente y coordinadora del proyecto, Amaia Ibarra, ha sido la encargada de presentar la ponencia.

Ibarra ha destacado que la elección del centro "pone en valor la solidez del trabajo desarrollado en Avilés y permite compartir con otras instituciones sanitarias del país las estrategias, procedimientos y lecciones aprendidas durante la implantación del plan".

Por su parte, la directora de Atención Hospitalaria del Área de Salud I Occidente, Liliana Meana, que también ha asistido al congreso, ha subrayado que "la planificación previa, la formación y el trabajo multidisciplinar constituyen elementos clave para garantizar una atención eficaz y segura a la ciudadanía en situaciones extraordinarias".