El Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres incorpora de forma estable la cirugía de Mohs para tratar cáncer de piel

Paula Penanes, Jimena Carrero, Rebeca Pérez, Inés Gomez de la Riva, Ana María Gutiérrez, Álvaro Iglesias y Bárbara Fernández., profesionales del Hospital Vital Álvarez-Buylla. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres ha incorporado de forma estable a su cartera de servicios la cirugía de Mohs, una técnica de alta precisión para tratar determinados cánceres de piel que permite eliminar el tumor y preservar la máxima cantidad posible de tejido sano.

El centro ya ha realizado diez de estos procedimientos, todos con buenos resultado. Esa cirugía requiere la coordinación estrecha entre los servicios de Dermatología y Anatomía Patológica. La previsión es realizar dos casos al mes, aunque esta cifra podría variar en función de la demanda asistencial.

La cirugía de Mohs se desarrolla en múltiples fases durante una misma intervención. El dermatólogo extirpa la lesión en capas muy finas, que son analizadas al microscopio en tiempo real por el equipo de anatomía patológica. El proceso se repite hasta confirmar que no quedan células tumorales en los márgenes.

Esta metodología garantiza una extirpación completa y precisa, especialmente relevante en zonas sensibles como la cara, el cuello o las manos, y reduce significativamente el riesgo de recidiva.

Está indicada para ciertos tipos de cáncer cutáneo, especialmente los que se localizan en áreas de alta relevancia funcional o estética, así como para tumores que han reaparecido tras una extracción previa. Las tasas de curación asociadas a este procedimiento alcanzan aproximadamente el 95%, lo que lo convierte en una de las opciones terapéuticas más eficaces disponibles.

Actualmente, solo el Álvarez-Buylla y el Hospital Universitario de Cabueñes, en Gijón, realizan esta técnica en Asturias. Por eso, antes de se consolidase en el centro sanitario mierense, muchos casos debían ser derivados a otras comunidades autónomas.