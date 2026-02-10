Un hostelero de Langreo acepta 5 años de prisión por abusar sexualmente de menores

Archivo - Juzgado de Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hostelero de Langreo asumió este martes las acusaciones de la Fiscalía del Principado de Asturias y aceptó penas que suman 5 años de prisión por abusar sexualmente de menores, además del pago de indemnizaciones a las víctimas. El Ministerio Fiscal se pronunciará sobre la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, es decir, sobre la posibilidad de que el acusado no ingrese en prisión, una vez que este haya satisfecho las responsabilidades civiles.

La vista oral estaba señalada para este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.

Según fiscalía, el acusado, nacido en 1955 regentaba un negocio de hostelería y mantenía relaciones de amistad con los padres de dos hermanos de 32 y 22 años. Aprovechando esta relación, y cuando el menor de los hermanos tenía entre 10 y los 15 años, entre los años 2014 y 2019, tras realizarle regalos y ganarse su confianza, se quedaba a solas con él, bien en el local que regentaba o bien en el interior de su vehículo, así como en un restaurante también de su propiedad, donde le realizaba tocamientos de sus órganos sexuales, realizándole masturbaciones o mostrándole videos de contenido pornográfico, sin que el acusado utilizara ningún tipo de violencia.

A punto de cumplir los 16 años el menor de los hermanos, siendo consciente de que esos comportamientos no eran adecuados, decidió poner fin a los mismos.

Asimismo, y en relación al hermano mayor, cuando el mismo era igualmente menor de edad, entre los años 2001 y 2009, realizó los mismos comportamientos sexuales con él. Sin embargo, el menor presentó la denuncia el 5 de enero de 2024, cuando ya habían transcurrido más de diez años desde que alcanzó la mayoría de edad, por lo que los hechos se consideraron prescritos.

Estas conductas sexuales fueron igualmente realizadas por el acusado con otros dos chicos aprovechándose de la amistad que mantenía con los padres de ambos. Así, consiguió ganarse por separado su confianza y, primero desde que cumplió 12 años hasta que alcanzó la mayoría de edad, y en el caso del hermano desde que cumplió los 15 años y al menos hasta los 17, se repitieron los mismos comportamientos sexuales, consistentes en tocamientos, masturbaciones y visionado de vídeos pornográficos.

Estos dos últimos perjudicados han renunciado al ejercicio de las acciones que pudieran corresponderles al haber sido completamente indemnizados por el acusado. Con respecto a los otros dos, al menor de los hermanos le indemnizará con 30.000 euros. Con respecto al otro, y a pesar de que el delito que sufrió está prescrito, el acusado adquirió el compromiso de indemnizarlo con otros 30.000 euros.

Los hechos fueron considerados constitutivos de tres delitos continuados de abuso. Concurre la circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal de reparación del daño.