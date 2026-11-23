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OVIEDO 23 (EUROPA PRESS)

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Asturias han aumentado un 3,4% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 322.201 pernoctaciones y encadena tres meses de crecimiento, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del quinto mejor dato de pernoctaciones en un mes de octubre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de la región se alojaron un 2,64% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 173.270 viajeros. Por nacionalidad, 135.240 eran residentes en España, el 78,05%, mientras que 38.030 (21,95%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España crecieron un 2% y los extranjeros aumentaron un 5,1%.

Del total de pernoctaciones en Asturias, 249.925 las realizaron residentes en España (un 77,57%), mientras que 72.277 (22,43%) fueron residentes en el extranjero. La tarifa media diaria por habitación se situó en los 75,3 euros, lo que representa una subida del 2,7% interanual. En general, los precios subieron un 5,3% respecto al año anterior en Asturias.

En total, en Asturias se alcanzó en octubre una ocupación del 43,27% y el sector hotelero empleó a 3.050 personas (un incremento del 5% interanual). Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,77%, seguida de Baleares (67,61%) y Madrid (63,67%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (42,96%), Asturias (43,27%) y Cantabria (45,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,67%) en octubre junto a Canarias (18,12%) y Andalucía (15,68%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13%) y en Madrid (+14,97%). La menor subida se registra en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54%.