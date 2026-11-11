"Hoy la clase trabajadora ha dicho basta", afirma Fernández Lanero (UGT)

Cartel de un establecimiento cerrado durante la huelga - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, se ha referido este miércoles a la jornada de huelga general y ha dicho que con la movilización "hoy la clase trabajadora ha dicho basta ya y ha mandado un mensaje alto y claro".

El sindicalista se ha pronunciado en estos términos ante los periodistas, antes de dirigirse a participar en la gran manifestación convocada para las 18.00 horas en Oviedo.

Lanero ha insistido en que los jóvenes "no están dispuestos a trabajar para seguir siendo pobre y no poder emanciparse, no poder acceder a una vivienda y por lo tanto no poder tener un plan de futuro y un proyecto de vida".

El dirigente sindical ha criticado duramente a la patronal asturiana, señalando que "estamos hartos ya, cansados de que sigan muriendo tres personas por cada día laborable en este país" y ha denunciado que "hacen en Asturias 7 millones de horas extraordinarias al año, de las cuales tres ni se cobran ni se cotizan".

Asimismo, ha reprochado que la patronal "lo único que sabe es pedir, todo el día pedir dinero público de fondos europeos, de ayudas del Principado o de la SEPI" mientras "no quieren pagar absolutamente nada, entre otras cosas, impuestos".

Lanero ha subrayado la importancia de los servicios públicos, argumentando que no van a consentir que se debilite ni uno solo de nuestros servicios públicos, que son "el mejor instrumento para repartir la riqueza en Asturias". Ha alertado sobre los riesgos de la inteligencia artificial en el ámbito laboral, denunciando que "la patronal abusa de la inteligencia artificial, que no permite que los delegados de las empresas puedan acceder a esos órganos, a esos consejos de gobierno, donde se decide cómo se van a aplicar esos algoritmos que están suponiendo miles de despidos".

El secretario general de UGT ha considerado la vivienda como "un problema laboral de primer orden, porque se ha convertido en un instrumento de desigualdad y de pobreza terrible" y ha dicho que espera que la jornada de huelga haya supuesto un "punto de inflexión" y un mensaje claro a todos los partidos políticos que se van a presentar a las elecciones" sobre sus propuestas en materia habitacional.

Finalmente, Lanero ha reclamado "un plan estratégico de vivienda para Asturias de cuatro años" que "tiene que ser un plan firmado por todos los partidos políticos que se presenten a las elecciones en Asturias, para que gobierne quien gobierne, se comprometan a construir vivienda pública en cantidad suficiente cada año", advirtiendo que "todo el mundo habla de construir vivienda pública, pero mientras no modifiquemos leyes, agilizamos trámites, nos llena la boca de agua, pero la solución sigue sin estar encima de la mesa".

Preguntado por el seguimiento de la huelga en Asturias, el líder de UGT en Asturias ha comentado que ha sido de cerca del 75%, de los más altos de España. "Más allá de la guerra de cifras, todo el mundo pudo observar por la mañana cuando quiso entrar en la ciudad de Oviedo o Gijón que parecía más un domingo que cualquier día laboral", ha explicado.