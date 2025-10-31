El HUCA acogerá del 4 al 9 de noviembre la Semana Contra el Cáncer con jornadas científicas y encuentros de pacientes

OVIEDO 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Asturias celebrará del 4 al 9 de noviembre la Semana Contra el Cáncer Asturias 2025, un amplio programa de actividades que tendrá lugar principalmente en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Las jornadas combinarán la divulgación científica, la atención a pacientes, la formación del voluntariado y la sensibilización social.

La Semana se inaugurará el martes 4 de noviembre con una visita institucional al HUCA, mientras que el día 5 se desarrollará la Jornada de Investigación en Cáncer, con la participación de responsables institucionales e investigadores destacados. La conferencia inaugural estará a cargo de la doctora María Berdasco, responsable del grupo de Terapias Epigenéticas del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras.

Durante la jornada, se abordarán temas como el avance en investigación oncológica, la prevención, el cribado del cáncer de pulmón en Asturias y la labor científica de la AECC, con la intervención de especialistas como Marta Puyol; Mario Fernández Alberto Ruano; María Luisa Rodríguez; Juan Cadiñanos o Miguel J. Rodríguez.

El miércoles 6 de noviembre se celebrará la Jornada de Pacientes Oncológicos y Entorno, con mesas redondas sobre avances en tratamientos, sostenibilidad, voluntariado y humanización de la atención oncológica. Además, se presentarán los servicios de la AECC, como Infocáncer, y se cerrará la jornada con la actuación del coro de la asociación.

El 7 de noviembre se dedicará al Encuentro de Voluntariado, que contará con la participación de representantes de la Plataforma de Voluntariado de Asturias y de la Comunidad Valenciana, además de talleres, mesas de experiencias y reconocimientos a delegados.

La Semana culminará el domingo 9 de noviembre con la representación teatral 'Un monstruo viene a verme', en el Teatro Jovellanos de Gijón, con entradas disponibles en taquilla.

La AECC en Asturias impulsa este programa con el objetivo de reunir a profesionales, pacientes, voluntariado e instituciones en una cita que combina ciencia, sensibilización y compromiso social frente al cáncer.