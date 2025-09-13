El HUCA coloca los implantes más avanzados del mercado a una paciente asturiana con insuficiencia cardiaca grave

Equipo del HUCA que ha colocado los implantes más avanzados del mercado a una paciente asturiana con insuficiencia cardiaca grave. - PRINCIPADO

OVIEDO, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha realizado la primera intervención del país para la reparación simultánea transcatéter de las válvulas cardíacas tricúspide y mitral con dispositivos de última generación. El procedimiento ha permitido colocar los implantes más innovadores del mercado a una paciente con insuficiencia cardiaca grave y con ambas válvulas dañadas.

Según ha informado este sábado el Gobierno asturiano, un equipo de profesionales del Área de Gestión Clínica del Corazón efectuó el pasado miércoles esta técnica, que consistió en la colocación de unos pequeños clips en forma de pinza en los velos de las válvulas para mejorar su funcionalidad. Desde entonces, la paciente evoluciona favorablemente.

Explican en nota de prensa que el dispositivo permite tratar con seguridad y eficacia una cardiopatía que impide el normal funcionamiento de las válvulas mitral (la que comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo) y tricúspide (la que comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho). Al no cerrarse completamente, las válvulas provocan el retorno de sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole, es decir, durante la fase de contracción del corazón en el ciclo cardíaco.

El equipo del HUCA que llevó a cabo el implante estuvo liderado por el director del Área de Gestión Clínica del Corazón, Pablo Avanzas, y el doctor Isaac Pascual, coordinador del programa de tratamiento transcatéter mitral y tricúspide. Además, contaron con la colaboración de un grupo de profesionales altamente especializado integrado por Víctor León, cardiólogo especialista en imagen cardíaca; Eliseba Martín, anestesista, y el equipo de enfermería de hemodinámica, integrado por Christian García, Miriam Álvarez y Arancha Rodríguez, así como las supervisoras Cristina Fernández y Ángela Herrero.

El HUCA es el primer hospital del país por número de procedimientos de este tipo, con gran diferencia sobre el segundo, con unas 70 reparaciones al año en la válvula y alrededor de 40 en la tricúspide.