El HUCA reunirá estos días a referentes mundiales en el tratamiento transcatéter de la válvula mitral

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OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) acogerá este jueves y viernes el Mitral Oviedo Meeting 2026, una cita científica que reunirá en Oviedo a algunos de los especialistas más destacados de España y Europa en el tratamiento transcatéter de las enfermedades de la válvula mitral.

Según ha informado el Ejecutivo asturiano el encuentro abordará los avances más recientes en reparación y sustitución valvular mínimamente invasiva, una de las áreas de mayor desarrollo de la cardiología actual, y congregará a expertos de hospitales nacionales e internacionales de referencia.

El congreso está avalado por las universidades de Oviedo y de Córdoba y su programa combinará sesiones científicas, debates clínicos, ponencias magistrales y procedimientos quirúrgicos en directo que permitirán conocer las técnicas más innovadoras aplicadas a pacientes con patología valvular compleja.

El congreso está dirigido por los doctores Pablo Avanzas e Isaac Pascual, del Área del Corazón del HUCA y profesores de la Universidad de Oviedo, y Manuel Pan y Soledad Ojeda, de la Universidad de Córdoba.

Entre los nombres más reconocidos que participarán figura Alec Vahanian, una de las máximas autoridades mundiales en intervencionismo estructural y pionero en el tratamiento intervencionista valvular mitral.

Todos ellos compartirán programa con especialistas del Área del Corazón del Hospital Universitario Central de Asturias, impulsores de una cita que cuenta con más de 300 personas inscritas y aspira a consolidarse como uno de los principales foros europeos dedicados al tratamiento percutáneo de la válvula mitral.

Además, el HUCA será protagonista de varias intervenciones en directo, centradas en procedimientos complejos de reparación valvular mitral y tricúspide, lo que consolidará el papel del centro asturiano como referente nacional en este ámbito.

La actividad cuenta con el apoyo de grandes hospitales nacionales que contribuirán con retrasmisiones en directo, como el Hospital Universitario Ramón y Cajal, con la participación del doctor Ángel Sánchez; el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con el doctor Ignacio Amat, y el Hospital Reina Sofía, de Córdoba.

Destacan desde el Principado que la celebración del Mitral Oviedo Meeting permite mostrar el compromiso del sistema sanitario asturiano con un modelo de atención cardiovascular integral que combina prevención, detección precoz, respuesta urgente y alta especialización.