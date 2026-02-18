Huelga en escuelas infantiles 0-3 Asturias: Nueva jornada de paros y concentraciones

Cartel de huelga en una escuela infantil de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las escuelas infantiles de 0 a 3 años en Asturias afrontan una nueva jornada de huelga, convocada en solitario por el sindicato CCOO, en el marco del nuevo calendario de movilizaciones orientadas a presionar a la Consejería de Educación para que acepte las reivindicaciones del colectivo.

Después de la concentración del pasado 11 de febrero, las educadoras celebran este miércoles y el jueves dos jornadas de huelga. La de hoy va acompañada por una concentración frente a la Junta General del Principado de Asturias y el jueves tendrá lugar una manifestación, con salida desde la estación de tren de la calle Uría.

El objetivo de CCOO, única organización sindical que no aceptó el acuerdo con Educación, es "desgastar" a la Consejería y presionar para lograr soluciones a la reclasificación de grupo B; el primer tramo de la carrera profesional; la garantía de la hora diaria para tareas fuera del aula; el acercamineto al calendario laboral de las demás etapas; y concretar el número de plazas que no estabilizaron en sus respectivos ayuntamientos en las condiciones marcadas por la ley.