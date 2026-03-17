Huelga indefinida de los estibadores en Avilés tras el fracaso de las negociaciones

Miembros del Sindicato de estibadores del Puerto de Avilés en la reunión en el Sasec de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado de personal del Sindicato de Estibadores en Avilés, Manuel Pravia, ha anunciado que el colectivo empezará este martes la huelga indefinida prevista, después de que no se haya producido "ningún avance" en la reunión en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) con las empresas del Centro Portuario de Empleo del Puerto de Avilés (CPE).

En unas declaraciones a Europa Press, Pravia ha explicado que la falta de acuerdo genera una "situación caótica" en el Puerto de Avilés y ha apuntado directamente a la empresa Algeposa, que mueve tráficos de ArcelorMittal, asegurando que la compañía "puede solucionar el problema". "Lo sabe perfectamente y está generando un conflicto social grande", ha lamentado.

Tras la reunión en el Sasec, se amplió hasta el día 27 de marzo la posibilidad de que los trabajadores se apunten a las subrogaciones una vez extinguido el CPE, lista a la que por ahora se han apuntado 13 trabajadores de los 43 que integran el colectivo. "No sabemos qué va a pasar, es un proceso ilegal", ha asegurado Pravia.

Este miércoles comenzará una nueva fase de reivindicaciones para los trabajadores de la estiba de Avilés, con cortes intermitentes de carreteras, huelga y concentraciones en el entorno de la Autoridad Portuaria. También se debatirá en la Junta General del Principado de Asturias una moción para instar al Principado a intervenir en este conflicto.