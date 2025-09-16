Huelga de TUA en Oviedo durante San Mateo: el alcalde asegura que "no beneficia en nada"

OVIEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha asegurado este martes que la huelga en el transporte urbano ovetense durante las fiestas de San Mateo "no beneficia en nada". "Estamos con ello, a ver si logramos que se pare, pero tampoco depende de nosotros", ha subrayado.

En unas declaraciones a los medios durante su visita a los puestos del mercado de San Mateo, el regidor ha explicado que para los días en que está prevista la huelga se establecerán servicios mínimos especiales.

No obstante, el regidor confía en que empresa y trabajadores alcancen un acuerdo en la reunión que mantienen desde primera hora de esta mañana en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec). "A ver si logramos, por lo menos, que sepan esperar un poquitín y que juntamente TUA con el Ayuntamiento lo solucionemos", ha dicho.

Entre las reclamaciones de los trabajadores se encuentra la instalación de servicios en las cabeceras de lína, algo que TUA afirma que compete al Ayuntamiento. A este respecto, Canteli ha resaltado que "es competencia de TUA" pero el Ayuntamiento "si tiene que colaborar en algún caso" con los espacios, estaría "dipsuesto a hacerlo". Canteli ha explicado que hay unos servicios en Tudela Veguín y "habría que ver la posibilidad" de instalar alguno más.