Huelga TUA Oviedo: trabajadores defienden su legalidad ante la reclamación de la empresa de 100.000 euros por pérdidas

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité de empresa de TUA, Patricia Prieto, ha defendido este miércoles la legalidad de la huelga convocada por los trabajadores del servicio de transporte urbano de Oviedo la pasada semana, después de que la empresa concesionaria del servicio, TUA, presentaran un conflicto por las pérdidas que ha originado el paro.

Los trabajadores de TUA se han dado cita nuevamente ante el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) para defender "la legalidad total" de la huelga, que afectó al servicio urbano de autobús el 18, 19 y 20 de septiembre y seguirá los días 8, 9 y 10 de octubre.

Prieto ha explicado que la empresa les ha reclamado 97.000 euros "por las pérdidas que tuvieron durante los días de huelga", aunque los trabajadores consideran que la huelga es "completamente legal". "Si no, no estarían en la semana pasada negociando con nosotros 10 horas", ha apostillado.

El conflicto se ha originado después de que la empresa haya cuestionado la legalidad de la huelga, algo que los trabajadores rechazan frontalmente. "No esperaban el seguimiento que tuvimos tanto por parte de los trabajadores como el apoyo social", ha señalado Prieto, calificando la reclamación empresarial como "una pataleta más".

Los representantes sindicales han acudido al SASEC con la intención de "entrar, firmar el acta de no avenencia y salir", tras constatar que la empresa solo envía una representación y no se persona directamente en las negociaciones.