TUA dice que la reclamación de casi 100.000 euros por pérdidas es "independiente" a la negociación de la huelga

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa concesionaria del servicio de autobús urbano en Oviedo, TUA, ha defendido este miércoles que la reclamación de casi 100.000 euros a los trabajadores por las pérdidas originadas por la huelga discurre de manera "paralela e independiente" a la negociación de la huelga en sí, que TUA circunscribe a la instalación de cámaras de seguridad en los vehículos.

En un comunicado, TUA defiende que "la convocatoria de huelga se debe a una reclamación sobre la instalación del sistema de seguridad DriveCam que ya fue aprobada por Comité y Empresa y ratificada por la asamblea de trabajadores, en el mes de mayo, que llevo a la desconvocatoria de aquella primera huelga por el propio comité, tras el refrendo de la asamblea".

Por ese motivo, "TUA ha elevado unas consideraciones jurídicas que discurren de forma paralela e independiente al proceso de conversaciones de la actual convocatoria de huelga para los días 8, 9 y 10 de octubre, tras los otros tres ya celebrados en plenas fiestas de San Mateo".

La empresa ha insistido en la "falta de confianza" en el Comité de Huelga, y ha recordado que la instalación del sistema de seguridad DriveCam en los autobuses estaba prevista para el 10 de septiembre y fue aprobado el día 29 de mayo, por Comité y Empresa, primero, y por la Asamblea que lo ratificó esa misma noche.

Así las cosas, para TUA "la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados daña la credibilidad del Comité a la hora de negociar, tras comprobar que cuando se llega a acuerdos, el Comité no sólo no los cumple, sino que convoca nuevas huelgas por motivos pactados".

La pasada semana, ha indicado TUA, la empresa "dio una muestra más de disponibilidad y sensibilidad" en la reunión mantenida en el Sasec el día 17, al plantear una ampliación del plazo de instalación del sistema de seguridad hasta el 29 de septiembre. "TUA, por tanto, no puede comprender que el Comité de huelga haya convocado estos seis días de servicios reducidos por un asunto aprobado hace cuatro meses por todas las partes", ha insistido.

TUA considera que los motivos planteados por los convocantes --la negativa a instalar un sistema de vigilancia y la petición de que la empresa instale aseos "en suelo público"-- son "del todo insuficientes para que se haya llegado a realizar una nueva convocatoria de huelga".