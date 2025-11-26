Hunosa se compromete a seguir "manteniendo conversaciones" para alcanzar un acuerdo con la Brigada de Salvamento Minero

Sede de Hunosa en la Avenida de Galicia de Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La hullera pública Hunosa ha manifestado este miércoles su voluntad de seguir "manteniendo conversaciones" con los miembros de la Brigada de Salvamento Minero para alcanzar un acuerdo que ponga fin a su renuncia por impago de 9.000 horas extra.

En un comunicado al término de la reunión que hoy han mantenido empresa, comité y brigadistas, Hunosa ha asegurado que está "trabajando para solucionar el problema generado por horas extra realizadas por sus efectivos".

Fruto de ese trabajo, han agregado, la empresa acaba de abrir una convocatoria interna de empleo para incorporar cinco nuevos componentes de la brigada (cuatro brigadistas y un conductor-rescatista), de acuerdo con las necesidades de un servicio que "permanece operativo 24 horas los 7 días de la semana".

La compañía ha vuelto a "negar con rotundidad" que exista voluntad alguna de desmantelar un servicio que considera "de máxima importancia" y cuya labor se ha podido ver recientemente en el accidente de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, hasta donde acudieron para rescatar los cuerpos sin vida de los dos mineros fallecidos tras un derrumbe en el interior.

"Afirmar lo contrario es totalmente incierto", ha remarcado la empresa, que reitera su compromiso para garantizar "no solo la continuidad sino también la potenciación de un cuerpo compuesto en su totalidad por trabajadores de la compañía".