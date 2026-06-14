Archivo - HUNOSA integrará en el Pozo Fondón la documentación histórica de la Cámara Minera de Asturias - ALVARO FUENTE - Archivo

OVIEDO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Archivo Histórico de HUNOSA (AHH) ha incorporado los fondos documentales de la Cámara Oficial Minera de Asturias, institución creada en 1921 para el fomento de la actividad minera y que llegó a agrupar a más de un centenar de empresas del sector.

Coincidiendo con el Día Internacional de los Archivos, HUNOSA ha informado además de que habilitará un nuevo espacio expositivo en el Pozo Fondón, sede del archivo, donde mostrará documentación, mobiliario y otros enseres procedentes de la antigua sede de la Cámara Minera.

Según la compañía, la incorporación de estos fondos permitirá ampliar la información disponible sobre la actividad minera en Asturias durante casi un siglo y reforzará el valor del Archivo Histórico de HUNOSA como principal archivo empresarial de la minería del carbón en España.

Con esta incorporación, el archivo suma ya 30 fondos documentales relacionados con la actividad minera y la historia industrial de Asturias.

Por otra parte, la Cámara Minera ha cedido al Principado de Asturias su colección de obras de arte, integrada por piezas de temática minera e industrial de autores como Paulino Vicente, César González-Pola y Eugenio Tamayo. Las obras serán expuestas en el Palacio de la Presidencia del Gobierno asturiano.