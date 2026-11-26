Reunión del jurado - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, ha concedido el XIX Premio José Lorca a la Promoción y Defensa de los Derechos de la Infancia a la Asociación Identidad para Ellos y Ellas (Ipe), en reconocimiento a una trayectoria de más de veinte años dedicada a la promoción, protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como a la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el galardón, creado en memoria de José Lorca, fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, distingue cada año a personas o entidades que destacan por su contribución a la prevención, promoción, atención, defensa y difusión de los derechos de la infancia.

La asociación, dirigida por Marcos Madrigal, se creó en Gijón en 2002, impulsada por jóvenes que habían vivido parte de su infancia y adolescencia bajo medidas de protección, junto con profesionales de la acción social. Desde entonces, ha desarrollado un modelo de intervención basado en el acompañamiento, la participación y la generación de oportunidades para quienes afrontan mayores dificultades sociales y económicas.

El jurado ha valorado la singularidad de una organización que convierte la experiencia de quienes pasaron por el sistema de protección en una herramienta para ayudar a otros niños, niñas y jóvenes a construir su proyecto de vida. Asimismo, ha destacado su capacidad para combinar la atención directa, la prevención de la exclusión, el apoyo a las familias y la participación comunitaria en un modelo integral de intervención.

Ha destacado que la trayectoria de Ipe constituye un referente por su capacidad para acompañar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad, promoviendo la inclusión social, la autonomía personal y la garantía efectiva de los derechos de la infancia desde la cercanía, la innovación y el compromiso social.

En 2025, la entidad reforzó su apoyo a menores y jóvenes vulnerables mediante programas educativos, preventivos y de acompañamiento a la emancipación que favorecieron el acceso al empleo de 26 jóvenes que lograron contratos laborales. Además, destacó por su trabajo comunitario, en colaboración con centros educativos y familias, con actividades formativas, de participación y solidaridad, así como por su implicación en redes de inclusión social y emancipación juvenil a nivel autonómico y estatal.

Con este galardón, la consejería reconoce una trayectoria marcada por el compromiso con los derechos de la infancia, la innovación social y la convicción de que ningún niño, niña, adolescente o joven debe ver limitado su futuro por las circunstancias que le ha tocado vivir.

El jurado de la XIX edición del Premio José Lorca estuvo presidido por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy. También formaron parte del mismo Vanesa González, directora general de Infancia y Familias; Enrique Rodríguez Nuño, director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores; José Antonio Garmón, director general de Innovación y Cambio Social; Rosario Gutiérrez, viuda de José Lorca; Ignacio Calviño, presidente de UNICEF Comité Asturias; Jorge Fernández Caldevilla, fiscal de Menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias; Jorge Suárez, presidente de FACC; Benito Aláez, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo; Raquel Amaya Martínez, catedrática de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Oviedo; Jorge Fernández del Valle, catedrático de Intervención Psicosocial y director del Grupo de Investigación en Familia e Infancia de la Universidad de Oviedo; Patricia Arce, letrada del Menor, y Sonia Segarra, presidenta de Mar de Niebla.