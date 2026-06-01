Identificado el cuerpo localizado en San Juan de Nieva como el joven al que se buscaba en la zona

Un helicóptero durante la búsqueda - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, (EUROPA PRESS)

El cuerpo localizado este lunes en San Juan de Nieva ya ha sido identificado y se corresponde con el joven de 19 años que había desaparecido en la cercana playa de Salinas (Castrillón) y que efectivos de emergencias estuvieron buscando en la zona desde el pasado 25 de mayo. El cadáver fue hallado a primera hora por un buceador, según informó la Guardia Civil.

A las 08.40 horas la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un buceador que se encontraba en la zona de la playa de San Juan de Nieva había encontrado el cadáver de un joven sumergido a la altura del espigón de la playa.

Se activó patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Luanco, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el helicóptero Helimer. Una vez recuperado el cuerpo fue trasladado a El Musel. Ha sido identificado el cuerpo como perteneciente al joven desaparecido en la playa de Salinas.