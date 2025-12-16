Identificados los autores de una estafa por el método del tocomocho en Gijón

Archivo - Comisaría de Policía Nacional de Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Local de Gijón han identificado a tres personas, dos hombres y una mujer, como supuestos autores de un delito de estafa por el método del tocomocho, con el que han conseguido un botín de 10.000 euros.

Según una nota de prensa de la Comisaría gijonesa, los hechos han tenido lugar la mañana del pasado 7 de noviembre cuando la víctima, un hombre de avanzada edad, fue abordada en el barrio de la Arena de Gijón por un hombre, de acento gallego, que le pidió ayuda para poder cobrar unos cupones de la ONCE, supuestamente premiados.

En ese momento se acercó a ellos otro hombre, que hacía de gancho, el cual le propuso a la victima conseguir dinero para comprarle los cupones.

Fue entonces cuando se subieron los tres a un vehículo y recorrieron varias sucursales bancarias hasta conseguir los 10.000 euros. Fruto de la investigación policial, se logró la identificación de los tres supuestos autores de la estafa.

ESTAFA DEL TOCOMOCHO

La Policía ha alertado de que el patrón que habitualmente utilizan estos estafadores es muy similar. En este sentido, han explicado que buscan personas de avanzada edad, siempre por las mañanas y en inmediaciones de entidades bancarias.

Los supuestos boletos premiados suelen ser cupones de la ONCE o décimos de Lotería. Los estafadores se ganan la confianza de la víctima y le convencen de que el premio es real, se ofrecen a acompañarla y se desplazan con ella por la ciudad, recorriendo distintas entidades bancarias para retirar dinero en efectivo. Todo el recorrido se hace en un coche de estafadores, lo que les permite mantener el control de la situación.

Una vez han conseguido el botín, hacen que la víctima se baje del coche con cualquier excusa, una gestión pendiente o una breve espera, y desaparecen sin dejar rastro.