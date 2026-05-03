Identificar a los perros en Asturias: claves para darlos de alta en Asturias

Un perro en una finca privada - EUROPA PRESS
OVIEDO, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El Principado de Asturias obliga a identificar con microchip a todos los perros antes de los tres meses de edad, o en todo caso antes de su venta o cesión, y a inscribirlos en el Registro Informático de Animales del Principado de Asturias (Riapa), gestionado por el Colegio Oficial de Veterinarios.
En Asturias el número de perros inscritos en el Riapa va en aumento, al igual que el de gatos. Los últimos daos que ha hecho públicos la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (Reiac) ya informaban de casi 200.000 animales censados en Asturias. A mediados de 2023 señalaba que eran 168.626 los perros, 15.148 los gatos y 198 los hurones registrados. Se estima que las cifras han ido en aumento estos años.
El sistema oficial de identificación es el microchip subcutáneo, un dispositivo pequeño, inerte y biocompatible, que se coloca bajo la piel del cuello del animal y contiene un código alfanumérico único que permite vincularlo con su propietario.
Para dar de alta a un perro en el Riapa, el propietario debe acudir a un veterinario acreditado, que es el único profesional autorizado para implantar el microchip e inscribir al animal en la base de datos centralizada.
En la clínica se cumplimenta el Boletín o Certificado Oficial de Identificación, que firman el veterinario y el dueño, y cuyos datos se incorporan telemáticamente al registro; posteriormente, el Riapa remite al propietario un documento de identificación con el código del animal y los datos de contacto.
Esta identificación tiene carácter permanente y está pensada para facilitar el control sanitario, el censo de animales de compañía y la localización de mascotas perdidas.
En caso de pérdida, el dueño debe comunicarlo de inmediato a su veterinario, al Riapa -a través del teléfono 985 21 29 07 o del correo electrónico del registro- o a la policía local o Guardia Civil, de modo que la base de datos pueda marcar al animal como extraviado y avisar al propietario si aparece tras leer su microchip.
Si el animal es cedido, cambia de domicilio o fallece, el propietario también está obligado a notificarlo para actualizar o dar de baja los datos en el Riapa, normalmente a través de su clínica veterinaria.
La normativa autonómica subraya que un animal correctamente identificado es aquel que está microchipado, inscrito en el registro centralizado y dispone de su cartilla sanitaria o pasaporte veterinario al día.