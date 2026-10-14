Idesa impulsa su actividad en el Puerto de Avilés con la ampliación de su concesión en la margen derecha

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este miércoles el anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés por el que se somete a información pública la solicitud de modificación sustancial de concesión administrativa presentada por la empresa Ingeniería y Diseño Europeo,S.A. (Idesa).

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Avilés del 25 de noviembre de 2025 otorgó concesión administrativa a IDESA para la ocupación de una parcela de 2.922 meros cuadrados en el entorno de la nueva explanada de la margen derecha, dentro de la zona de servicio del Puerto de Avilés, con destino al montaje, aislamiento, preparación y expedición de bienes de equipo de gran tamaño.

Recientemente Idesa ha solicitado la modificación sustancial de dicha concesión para incorporar 1.924,58 metros cuadrados adicionales con el objetivo de completar la superficie necesaria para la instalación de una carpa y de una grúa pórtico.

A estas dos parcelas concesionadas, se suma a una tercera -la primera que Idesa tuvo con concesión en el año 2023 Las 3 juntas rondan los 15.000 metros cuadrados.

A partir de ahora se abre un periodo de información pública durante el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Durante dicho período pueden presentarse alegaciones en el Departamento de Asuntos Jurídicos y Contratación de la Autoridad Portuaria de Avilés, donde se encuentra de manifiesto la documentación correspondiente a la solicitud de modificación presentada.