Idonial, clave para la innovación industrial y el apoyo a empresas en Asturias, según el Principado

Visita del consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, a las instalaciones de Idonial. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha puesto en valor este lunes el papel estratégico de Idonial para acelerar la innovación industrial, apoyar a las empresas y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo cualificado.

Sánchez, que ha visitado las instalaciones en Gijón del mayor centro tecnológico de Asturias, ha asegurado que Idonial constituye un auténtico laboratorio de innovación al servicio de la industria, capaz de acompañar a las empresas en el desarrollo, validación y adopción de nuevas tecnologías antes de su incorporación a los procesos productivos, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Entre los proyectos más desarrollos de Idonial destaca la colaboración con el HUCA para el diseño y fabricación de corsés inteligentes para pacientes con escoliosis.

Gracias a la fabricación aditiva, estos dispositivos pueden producirse en una sola jornada y adaptarse a las características de cada paciente e incorporar además sensórica para monitorizar su evolución clínica.

Idonial también trabaja con el hospital asturiano en el desarrollo de un innovador escáner vertical y en proyectos pioneros de bioimpresión, una disciplina con potencial para transformar ámbitos como la medicina personalizada, la fabricación de fármacos y la creación de tejidos vivos. La investigación abarca toda la cadena de valor, desde el diseño de bioimpresoras y materiales específicos hasta sus aplicaciones biomédicas.

Otro de los ámbitos estratégicos del centro es el desarrollo de sistemas ciberfísicos para mejorar la competitividad industrial. Estas tecnologías integran inteligencia artificial, robótica, sensórica avanzada, análisis de datos y simulación de procesos para optimizar la producción y acelerar la transformación digital de las empresas. Uno de los elementos diferenciales de Idonial es la denominada IA informada por la física, basada en los datos obtenidos de los ensayos y equipamientos tecnológicos del propio centro.

La visita ha permitido conocer también algunas de las infraestructuras más innovadoras del centro, entre ellas el robot humanoide Unitree G1, destinado a tareas de investigación y experimentación tecnológica.

CONVENIO CON EL PRINCIPADO

La visita se enmarca en la nueva etapa impulsada tras la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Asturias e Idonial suscrito en marzo, por el que el Principado movilizará nueve millones durante el periodo 2026-2028 para consolidar su transformación como centro tecnológico de referencia de la comunidad. El acuerdo contempla una financiación plurianual de cuatro millones este año, tres millones en 2027 y dos millones en 2028.

El objetivo es reforzar su capacidad científico-tecnológica, incrementar la captación de proyectos estratégicos, potenciar la transferencia de conocimiento hacia las empresas, consolidar infraestructuras avanzadas e impulsar la participación en iniciativas europeas e internacionales.

Para Sánchez, el reto es que Idonial se convierta en un auténtico centro tractor de la innovación, capaz de generar impacto económico y social, atraer talento e inversión y reforzar la competitividad del tejido empresarial asturiano, especialmente de las pequeñas y medianas empresas.