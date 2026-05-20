IEO (CSIC) finaliza con éxito el Proyecto DILAN: Avance en monitorización marina profunda

Trabajos de monitorización de los ecosistemas marinos profundos a través del proyecto DILAN, del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC). - INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA (IEO, CSIC)

GIJÓN, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Personal científico y técnico del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) ha finalizado con éxito el proyecto DILAN, una iniciativa que refuerza el desarrollo tecnológico aplicado a la monitorización de los ecosistemas marinos profundos.

Según una nota de prensa del IEO, este proyecto da continuidad al sistema LanderPick, un vehículo remolcado de desarrollo propio diseñado para el despliegue y recuperación eficiente de plataformas de observación submarina (landers), que en pocos años ha permitido la instalación de decenas de nodos de observación que aportan información continua sobre el estado de los fondos marinos y los ecosistemas asociados.

"El objetivo de DILAN ha sido avanzar en el desarrollo tecnológico del sistema LanderPick para ampliar la cantidad y calidad de información oceanográfica que es capaz de recabar, contribuyendo a un mejor conocimiento del estado y evolución del medio marino", ha explicado César González-Pola, investigador responsable del proyecto.

A lo largo del proyecto se han desarrollado cuatro líneas principales de trabajo. En primer lugar, se han diseñado nuevos modelos de 'landers' capaces de resistir el impacto de artes de pesca de arrastre, lo que reduce su vulnerabilidad en zonas sometidas a este tipo de pesca.

En segundo lugar, se ha explorado el uso de materiales alternativos al acero, de forma que se han logrado estructuras "más ligeras, duraderas y de menor coste", lo que ha facilitado la ampliación de la red de observación de forma más eficiente.

En tercer lugar, se ha desarrollado un sistema de cámaras avanzado basado en visión estereoscópica, que permite obtener imágenes submarinas tridimensionales y realizar mediciones precisas de organismos y especies presentes en Áreas Marinas Protegidas (AMP).

También se ha incorporado al vehículo LanderPick un nuevo actuador submarino que amplía sus capacidades operativas, incluyendo la posibilidad de realizar marcaje científico 'in situ' mediante un arpón modificado.

Esta técnica permite estudiar la biología y los patrones de movimiento de tiburones de profundidad sin necesidad de capturarlos ni trasladarlos a superficie, reduciendo al mínimo el estrés sobre los animales.

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA

Acompañando al desarrollo de las actividades y coincidiendo con el fin del proyecto, se ha presentado este miércoles el documental 'Innovando en el océano profundo: El proyecto DILAN'.

Esta producción audiovisual, que detalla los desafíos de la ingeniería oceanográfica y los resultados científicos alcanzados, es la continuación del documental 'Observando el océano profundo. Los proyectos LanderPick', emitido en el espacio 'La aventura del saber', de RTVE, en febrero de 2023.

El proyecto 'Desarrollos Innovadores en LANders y vehículos de despliegue LanderPick para la gestión y conocimiento de nuestras áreas marinas', de acrónimo DILAN, se desarrolla con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Programa Pleamar, cofinanciado por la Unión Europea por el Fempa (Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura).