Conciliación. - PRINCIPADO

OVIEDO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Igualdad concedió el año pasado 943 ayudas a la conciliación, la cifra más alta desde que se puso en marcha esta línea de apoyo. La resolución de la convocatoria se publica este lunes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y puede consultarse en el siguiente enlace: https://goo.su/jJUMsUd.

Desde el Ejecutivo recuerdan que las subvenciones se tramitan desde el área de Igualdad porque responden a un objetivo claro: evitar que los cuidados y la conciliación sigan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, una realidad que se traduce en brechas laborales, reducción de jornadas y mayor precariedad.

Con estas ayudas, el Gobierno de Asturias alivia la carga económica de los cuidados, favorece la corresponsabilidad y protege las oportunidades laborales de madres y padres.

La convocatoria registró 1.573 solicitudes de familias con niñas y niños de hasta doce años, de las que resultaron beneficiadas 943. El resto se desestimaron por no cumplir los requisitos establecidos (330), por no haber completado correctamente el trámite de subsanación (288) o por haberse presentado fuera de plazo (12).

Ante la elevada demanda, la Dirección General de Igualdad amplió el crédito inicial de la convocatoria hasta los 538.000 euros, lo que permitió aumentar el número de beneficiarias y reforzar el apoyo económico a la conciliación. El importe total concedido asciende a 409.637 euros.

Recuerda el Gobierno que las ayudas están dirigidas a familias trabajadoras y compensan los gastos derivados de la contratación de servicios de cuidado infantil fuera de la red pública (guarderías privadas, ludotecas, campamentos, actividades extraescolares o cuidadoras profesionales).

La cuantía puede alcanzar hasta 400 euros, en el caso de las familias con un menor de hasta 12 años, y llegar a 600 cuando se trata de dos o más.