El 'II Concurso Pop Rock Villa de Gijón celebrará su final el 5 de junio en el Gijón Arena

Presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha presentado este martes el 'II Concurso Pop Rock Villa de Gijón. Premio Alberto Toyos', junto a los organizadores del evento, Rafa Caballero y Christian Carrio, responsable de Legal Zone. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha presentado este martes el 'II Concurso Pop Rock Villa de Gijón. Premio Alberto Toyos', que celebrará la final el próximo 5 de junio en el Gijón Arena.

Así lo ha anunciado, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado de dos de los organizadores del evento, Rafa Caballero y Christian Carrio, responsable de Legal Zone.

Suárez, por su lado, ha resaltado que un año más, Divertia vuelve a apostar por la creación, por el talento local, por la música emergente y por acercar la cultura joven y la música en directo a toda la ciudadanía.

Ha apuntado, sobre esta iniciativa, que se organiza en colaboración con Nómadas en Acción, Multiproducciones y Legal Zone. Con ella se trata de dar visibilidad a artistas que compiten, no solo por un premio, sino por el reconocimiento y una posición dentro de la escena musical. "Este concurso va más allá de abrir escenarios, nace con el objetivo de crear oportunidades", ha resaltado.

En este sentido, ha explicado que la banda ganadora tendrá la oportunidad de formar parte de la programación de conciertos del verano de Gijón.

Asimismo, ha explicado que las inscripciones para esta segunda edición estarán abiertas desde este próximo miércoles al 20 de abril, al tiempo que ha recordado que es de carácter gratuito. A esto ha sumado que, además de sentir la experiencia en vivo, tendrán la oportunidad de acercarse a profesionales del sector.

Carrio, por su parte, ha destacado que la edición del año pasado dejó el listón "muy alto", en la que se inscribieron 30 grupos. En esta ocasión, como en la primera edición, se seleccionarán nueve grupos.

Habrá tres conciertos, en la sala Acapulco, en la que participarán dos grupos por cada uno. De todos ellos, solo dos pasarán a la final. Los primeros conciertos tendrán lugar los tres últimos viernes de mayo. Carrio ha adelantado que la final contará con un invitado, que será un artista nacional de relevancia. Ha apuntado, asimismo, el principal requisito es que dos de los componentes del grupo que se presente sean asturianos.