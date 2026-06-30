La II Escuela Laboralista de CCOO arranca en Oviedo situando el "trabajo decente" en el centro de la actividad sindical

Jornada inaugural de la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El catedrático emérito de la Universidad de Castilla-La Mancha Antonio Baylos ha defendido este martes el diálogo social y la participación ciudadana y sindical como herramientas fundamentales para la consecución de un "trabajo decente", al que ha definido esencialmente como un "trabajo con derechos", tanto de carácter laboral como social.

Así lo ha manifestado en el marco de la jornada inaugural de la II Escuela de Verano Laboralista Anita Sirgo, organizada por CCOO de Asturias en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. El ponente ha intervenido en la sesión titulada La participación social como clave para la consecución del trabajo decente.

En declaraciones a los medios, Baylos ha subrayado la "importancia extrema" del artículo 7 de la Constitución Española, que reconoce a las organizaciones sindicales representativas y a las asociaciones empresariales la capacidad de defender los intereses económicos y sociales generales. En este sentido, ha destacado el valor de alcanzar acuerdos y de que los agentes sociales sean reconocidos como "interlocutores políticos" por parte del Gobierno, una experiencia que, a su juicio, ha resultado "muy clara" a partir del año 2020 con los resultados obtenidos a través de las sucesivas reformas laborales.

El catedrático ha advertido de que el marco legal "no basta por sí solo" para asegurar un empleo digno, sino que es necesario mantener estas condiciones en el seno de las propias empresas, los sectores y los programas de producción. Para lograrlo, ha considerado indispensable ampliar la implicación de los trabajadores y desarrollar el artículo 129.2 de la Carta Magna en lo relativo a la gobernanza y la propiedad de las empresas, en línea con las transformaciones planteadas en recientes informes de expertos en la materia.

Baylos ha remarcado que el trabajo decente "no es un concepto estático, sino dinámico que se encuentra expuesto tanto a avances como a desarrollos hacia atrás". Por ello, ha hecho un llamamiento a articular mecanismos desde la participación de la ciudadanía y los trabajadores para "evitar la reversibilidad" de los derechos laborales conquistados.

El secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha celebrado el inicio de este curso de verano que, según ha explicado, pretende "crear lazos" entre el alumnado de la Universidad de Oviedo y de otras instituciones del país con profesionales del derecho laboral y del ámbito sindical para situar en el centro de interés el "trabajo decente". Un empleo que, según ha enumerado, priorice la igualdad entre hombres y mujeres, la seguridad laboral, la libertad sindical y unas condiciones dignas.

Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado, Ovidio Zapico, que ha participado en la inauguración institucional, ha ensalzado la figura de la activista que da nombre a las jornadas. Ha afirmado que el ejemplo de Anita Sirgo "trasciende sus propios límites personales" y los de las organizaciones en las que militó, como CCOO e Izquierda Unida, para convertirse en "un patrimonio de todos los demócratas" de la comunidad.

El consejero ha recordado que el legado de Sirgo enseña que "detrás de cada derecho que hoy disfrutamos ha habido primero una lucha" y ha advertido de que para mantener esas conquistas es necesario "seguir en tensión", dado que "los derechos es más fácil perderlos que ganarlos".