El III Congreso de Bibliografía Asturiana comienza en Oviedo como espacio de reflexión sobre la cultura escrita

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en la inauguración en Oviedo el III Congreso de Bibliografía Asturiana. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha inaugurado este jueves en Oviedo el III Congreso de Bibliografía Asturiana, un encuentro científico que reunirá durante tres jornadas a especialistas, investigadores y profesionales vinculados a las bibliotecas, los archivos y el patrimonio documental de Asturias.

El programa combina ponencias marco y comunicaciones científicas, con el objetivo de analizar, valorar e investigar los profundos cambios que han transformado el acceso a la cultura escrita, así como la función que desempeñan las bibliotecas y los servicios públicos de información en la sociedad actual, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Este congreso recupera una iniciativa histórica, cuyas anteriores ediciones tuvieron lugar en 1989 y 1999, y pretende consolidarse como "foro de referencia para el estudio de la bibliografía asturiana". El encuentro se estructura en torno a tres grandes bloques temáticos, definidos por una comisión científica y alineados con los objetivos estratégicos del encuentro.

El primer bloque, centrado en los estudios sobre bibliografía asturiana y el control bibliográfico, se inicia con la ponencia de Santiago Caravia Nogueras, que analiza el desarrollo del control bibliográfico en Asturias. A lo largo de las sesiones, se presentarán investigaciones sobre exposiciones históricas, bibliografías locales, prensa histórica, visitas regias, patrimonio musical, jardines históricos y producción bibliográfica en lengua asturiana y eonaviego, entre otros temas.

El segundo bloque aborda el desarrollo de los servicios de información y bibliotecas en Asturias, con especial atención a fondos documentales, bibliotecas históricas y proyectos de carácter social y comunitario. Destaca la ponencia de M. Ramona Domínguez Sanjurjo, centrada en el papel de las bibliotecas como espacios de información, cultura y comunidad. Las comunicaciones analizarán, entre otros aspectos, bibliotecas populares, fondos especializados, bibliotecas monásticas, ateneos obreros y experiencias de gestión bibliotecaria con enfoque social.

El tercer bloque, dedicado a la edición y distribución en y desde Asturias, se abre con la ponencia de Álvaro Díaz Huici, que reflexiona sobre la edición asturiana y su proyección. Las sesiones incluirán estudios sobre la edición fuera de la comunidad, la memoria gráfica en los medios de comunicación, obras singulares de la bibliografía asturiana y fondos bibliográficos de valor excepcional.

El III Congreso de Bibliografía Asturiana, que se celebra hasta el sábado, implica a más de una treintena de ponentes de universidades, bibliotecas, archivos y entidades culturales. Este encuentro pone de relieve el compromiso del Gobierno de Asturias con la investigación, la preservación del patrimonio documental y la promoción de la cultura escrita como bien público.