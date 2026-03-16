In-Edit amplía espacios y aforo en una tercera edición que rendirá homenaje póstumo a Jorge Ilegal

1069528.1.260.149.20260316133226 Rueda de prensa en el Ayuntamiento gijonés, del presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, y el responsable de prensa del festival In-Edit Gijón, Esteban Girón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Divertia Gijón, Óliver Suárez, ha presentado este lunes la tercera edición de In-Edit, el Festival de Cine Documental Musical que se celebrará en la ciudad del 7 al 12 del próximo mes de abril.

Suárez, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, acompañado del responsable de prensa del evento, Esteban Girón, ha resaltado que el festival se ha consolidado ya como una cita "singular", al tiempo que sitúa a la ciudad en primera línea como punto de encuentro para los amantes del cine y de la música, según él.

Ha señalado, asimismo, que durante el evento habrá proyecciones y otras actividades en alguno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad, como el Teatro Jovellanos, que servirá de escenario para la inauguración del festival, en la que se contará con la presencia de María Valverde, directora del documental que abrirá la programación 'El Canto de las Manos'.

Serán seis días en los que el público podrá tener acceso gratuito, bajo reserva previa, a trabajos dedicados a figuras y bandas claves del panorama musical, así como también en clave asturiana.

Especialmente, ha resaltado el recuerdo a Jorge Ilegal, como homenaje póstumo, aunque también ha citado el documental sobre la banda WarCry, así como producciones vinculadas al resto de la escena nacional e internacional.

Para el presidente de Divertia, se trata de una gran oportunidad para acercarse a historias que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Además, ha puesto en valor que iniciativas innovadoras como este festival contribuyen a reforzar el tejido cultural de una ciudad "que ya de por sí mantiene un carácter dinámico y abierto a nuevas propuestas", ha remarcado.

Girón, por su lado, ha excusado la ausencia del director y fundador del evento, Uriel Pérez, que sí estará presente en la inauguración del festival, el próximo 7 de abril.

Ha resaltado, al tiempo, que In-Edit es el festival de cine documental musical "más grande del mundo", nacido en el año 2003 en Barcelona. Desde entonces ha celebrado ediciones en más de 20 países, en un total de 27 ciudades, con más de 1.000 documentales proyectados y una audiencia acumulada de más de dos millones de personas.

"Este año In-Edit Gijón será más grande y tendrá más actividades", ha avanzado Girón, quien ha destacado que la película documental inaugural de María Valverde fue premio In-Edit del Público 2025 y estuvo nominada a tres premios Goya en esta reciente edición a Mejor Documental, Mejor Dirección Novel y Mejor Producción.

Gijón ha remarcado que no es tan solo un documental musical, sino que también habla sobre la integración, de cómo unos músicos sordomudos venezolanos interpretan Fidelio, de Beethoven, a través del lenguaje de signos.

Este mismo, por la mañana, tendrá lugar la grabación del podcast Nordeste Plus, conducido por Igor Pascual, en el que Valverde será entrevistada, a las 12.00 horas, en la residencia de Artistas El Palacio, mientras que de 13.00 a 14.00 horas será, en directo, el podcast de Radio Primavera Sound desde Barcelona Visionarios, también con la presencia de la documentalista. Al término de todo ello, habrá un cóctel de bienvenida en el Varsovia Café.

Ya el 9 de abril, la programación arranca con el documental 'Monk in Pieces' (2025), dirigido por David C. Roberts y Billy Shebar, a las 19.00 horas, en el Salón de Actos del Centro Cultural Antiguo Instituto (CCAI), en el que se habla sobre la vida y obra de la artista multidisciplinar de vanguardia Meredith Monk.

A las 21.30 horas de ese mismo día, se proyectará el documental 'We are Fugazi from Washington D.C.', en el patio del CCAI, dirigido por Joe Gross, Joseph Pattisall y Jeff Krulik. Este trata sobre la historia de la banda más influyente del post-hardcore procedente de Washington. La jornada concluirá con una sesión de DJ, con Titi Posessión en el Zephyr Bar.

La programación continuará el día 10, con la proyección en el salón de actos del CCAI, del documental 'Gira Daimon', del artista asturiano Titi Muñoz y que habla de la banda de heavy metal "más grande de la historia de Asturias y una de las más grandes de la historia de España, sin duda la que tiene más proyección internacional desde hace un montón de años", ha asegurado Girón. Se contará ese día con la presencia de la banda y del director del documental.

También se proyectará en Gijón el documental 'Mi vida entre las hormigas', homenaje póstumo a Jorge Martínez 'Ilegal', que será conducido por Igor Pascual y con la presencia del director del mismo, Juan Moya, en el patio del CCAI.

La cuarta jornada del evento, a las 12.30 horas del sábado, 11 de abril, se proyectará 'We Want The Funk!', dirigido por Stanley Nelson y Nicole London y que hace un recorrido por la historia y la influencia cultural del funk. Girón ha incidido en que es la primera vez que In-Edit proyecte uno de sus documentales en el Paraninfo de la Laboral, algo que ha enmarcado en la vocación del festival de expandirse por la ciudad y de formar parte del tejido cultural de la misma.

Ese mismo sábado, a las 17.00 horas, se proyectará, en el patio central del CCAI, el documental 'Hasta que me quede sin voz', que produce y protagoniza el madrileño Leiva.

A este le seguirá, a las 19.30 horas, un documental "precioso", según Girón, titulado 'Los Negativos: graduados en underground', de Víctor Carrey, que narra la historia y obra de la mítica banda de los 80 Los Negativos. Se contará, en este caso, con la presencia del guionista Fernando Campillo.

Una banda que, según él, "incidió no solo en esa escena sino en un montón de otras escenas, no solo de Barcelona sino de otras ciudades, y que fueron referencia y son referencia para otros artistas mainstream hoy en día". Para este día, se contará con la presencia de la banda y de Fernando Campillo, productor y guionista del documental. Para terminar, en colaboración con la Editorial Colectivo Bruxista, habrá una sesión de DJ en el Zephyr Bar.

El cierre del festival llegará el 12 de abril con la proyección, en el Paraninfo de la Laboral, de 'Hombre Bala', un documental sobre Mikel Erentxun, que contará con la presentación por parte de su directora, Anuska Ariztimuño.

A las 14.15 horas, el público podrá disfrutar de la Sesión Vermouth en Laboral Café, con concierto en directo de The Goodmen, lo que pondrá el broche final al festival.

Girón ha destacado, asimismo, que esta tercera edición contará con un aforo estimado de más de 3.000 personas, lo que supone un 50 por ciento más que en la edición del año pasado, además de contar con actividades paralelas, con más presencia de directores, de músicos y de guionistas.

"In-Edit vuelve a Gijón, una ciudad que la ha acogido con los brazos abiertos y la única ciudad hoy en día que celebra, aparte de la sede madre en Barcelona, una edición del Festival Documental Musical en toda la península", ha llamado la atención.