Inaugurada la exposición 'Leyes pioneras del Reino. Asturias-León'

OVIEDO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La iniciativa 'Leyes pioneras del Reino. Asturias-León' que, organizada por la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, con la colaboración de la Junta General, pretende divulgar "la relevancia de las más importantes aportaciones legislativas y jurídicas del Reino asturleonés", ha puesto este viernes en práctica ese objetivo con el acto de inauguración de una exposición sobre ese periodo histórico. La muestra se ubica en el Palacio de los Condes de Toreno y permanecerá abierta hasta el próximo 6 de febrero.

La exposición, cuya apertura ha contado, principalmente, con la participación del presidente del Parlamento asturiano, Juan Cofiño, con el presidente de la Academia leonesa, José Luis Chamada, y con Vicente Canuria, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de León, acoge los tres textos más antiguos que se conocen de los Fueros: los preceptos locales y territoriales y el Fuero Juzgo".

Además, la muestra tendrá paneles informativos, facsímiles desde el siglo X, entre ellos el Códice Calixtino, y "los cinco documentos por los que la Unesco concede la cuna del parlamentarismo a León".

Ante la presencia de la consejera de Educación, Eva Ledo; el director de la Academia de las Artes, las Letras y las Ciencias de León, Vicente Carvajal; el patrono de la Academia y director general de Empleo Público del Principado, Miguel Ángel Rodríguez y el patrono de la Academia y comisario de la exposición, José Manuel Rodríguez Montañés, entre otras autoridades, Juan Cofiño ha enfatizado la importancia de la iniciativa "Las leyes pioneras del Reino. Asturias-León", que es "una colaboración que es ejemplo de convivencia".

El Reino de León, ha precisado Juan Cofiño, "ha dado continuidad a los reinos primigenios de Asturias y supone la base legislativa de nuestro país". También el presidente de la Junta ha subrayado "la importancia en todos los órdenes de dos hechos jurídicos muy relevantes: los Foros de León y los Decreta, que son los precursores del moderno constitucionalismo y el origen del parlamentarismo".

En su intervención, Juan Cofiño ha llamado a "enorgullecernos de nuestra historia, conocerla y poner el foco en el origen, la colaboración y la buena vecindad de Asturias y León".

José Luis Chamosa ha valorado que "los Fueros y los Decreta constituyen parte de la tradición, de la legislación que llega hasta nuestros días y de la identidad de lo que somos hoy los españoles, que empieza por Asturias y continúa en León" "Es la primera vez que se unen los Fueros y los Decreta", destacó el valor del contenido de la exposición.

Por su parte, Vicente Canuria ha subrayado el "esfuerzo conjunto" de la Junta General y de la Academia leonesa para impulsar una exposición "con un gran valor cultural, una herencia jurídica y política esencial para comprender la Europa de hoy". Un contexto que, a su juicio, "supone que Oviedo y León forman parte de un mismo proceso histórico, que nos aboca a la colaboración, a la cercanía y al entendimiento".

Finalmente, Vicente Carvajal, director de la Academia, valoró positivamente que Asturias sea el primer destino de la exposición. A la muestra se realizarán, al menos, tres visitas guiadas (los días 17, 24 y 31 de enero), así como visitas concertadas con grupos de centros educativos que lo soliciten. El acto inaugural ha contado con la asistencia de representantes de la Mesa de la Cámara, diputados y diputadas y el Letrado Mayor, Marco Fernández.