Inaugurada en Gijón la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, con una importante participación femenina

GIJÓN, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Beatriz González Prieto, ha destacado este miércoles la importancia de la Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias (Mappa) como una herramienta para la promoción y fortalecimiento del talento artístico juvenil asturiano.

Así lo ha indicado con motivo de la inauguración de la exposición con las obras de los ganadores de este premio en 2025, que permanecerá abierta al público en el Centro Cultural Antiguo Instituto de Gijón hasta el próximo día 29.

González Prieto, que ha resaltad el crecimiento sostenido del certamen, con 48 proyectos presentado, ha hecho especial énfasis en el perfil de los participantes. "Estamos viendo que es una convocatoria que tiene cada vez más éxito", ha señalado, a lo que ha remarcado el porcentaje de participación femenina "importantísimo".

De igual modo, ha incidido en el "gran nivel" del arte juvenil y, dentro de él, de la pujanza de las mujeres, que, de hecho, han presentado las tres cuartas partes de las obras que a partir de hoy pueden contemplarse en Gijón.

APOYO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN EXTERIOR

El certamen cuenta con un presupuesto de 12.000 euros, destinados a un premio principal de 6.000 euros -obtenido en esta edición por la artista Raquel Lobo- y seis accésits de mil euros cada uno.

"Es importante el dinero para los artistas, es evidente, pero también para los artistas es muy importante la promoción", ha señalado la viceconsejera.

"Estamos yendo a Madrid también para salir fuera del territorio y queremos seguir ampliando esa proyección también a nivel internacional", ha explicado. "Vamos a ir caminando con paso firme, sin parar", ha agregado.

Por su parte, el director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández Olanda, ha resaltado la importancia estratégica de este certamen para "fortalecer e impulsar el talento creativo juvenil".

Según él, el valor de la muestra reside tanto en la cuantía de sus premios como en la plataforma promocional que supone para quienes inician su carrera profesional.

La responsable de Derechos Ciudadanos ha concluido el acto señalando que el objetivo primordial es "dar a conocer la obra tan importante de todos los artistas, hombres y mujeres asturianos jóvenes, que están haciendo además un gran trabajo con una gran calidad".

Según Prieto, el nivel alcanzado en esta edición ha supuesto un reto para el proceso de selección. "El jurado cada vez tiene más difícil elegir las obras, porque hay un gran nivel de participación y de calidad", ha apuntado.