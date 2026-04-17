Inaugurada la segunda edición del proyecto 'Ella Lidera'

Participantes en la segunda edición de 'Ella Lidera' - EUROPA PRESS

OVIEDO 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) ha acogido este viernes la segunda edición del proyecto 'Ella Lidera', un programa de 'mentoring' dirigido a mujeres en la región con motivo de impulsar su talento y contribuir a su desarrollo profesional a puestos de mayor responsabilidad.

Al acto han acudido la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo y la presidenta de FADE, María Calvo. De forma voluntaria se inscriben aquellos participantes que deseen intercambiar su experiencia, visión y conocimientos como mentoras y donde las mentorizadas busquen apoyo para cubrir necesidades profesionales específicas, apoyadas por una serie de sesiones grupales de inicio, seguimiento y cierre, en una iniciativa integrada en un marco temporal de tiempo.

El programa cuenta como mentoras con Ángela Santianes Arbesú (Country Leader of DuPont in Spain and Portugal), Begoña Fernández Costales Muñiz (CEO de Bego Costa Africa & Worldwide y presidenta de FEDA), Carmen Coto González-Irún, (VP People & Country Services TotalEnergies), Covadonga Coto González-Irún (People & Culture. Compliance Officer en GAM), Isabel Santos López (Socia fundadora de Táctica Tic), María Cruz Rubio García (HR Manager Amazon), Patricia López Vicente, (Directora Gerente en Idonial Centro Tecnológico), Salomé González Valea (directora de recursos humanos de Gonvarri Industries), Yolanda Fernández Montes (Directora de Stakeholders Management en EDP Iberia) y Victoria Gismera (Socia de People Matters).

Con 'Ella Lidera' se busca impulsar un cambio en las empresas y en la sociedad en general, contribuyendo a un modelo de liderazgo empresarial más rico y diverso. Los objetivos se centran en impulsar la carrera profesional de las participantes, reforzar habilidades de gestión y liderazgo, desarrollar habilidades de comunicación, visualizar la organización de manera integral, y potenciar el ecosistema de relaciones personales y profesionales de las participantes.

Las participantes recibirán el acompañamiento de mentoras con experiencia en liderazgo, gestión de equipos y desarrollo profesional, creando una red de apoyo que fortalezca su confianza y les ayude a acceder a roles de mayor responsabilidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, Gimena Llamedo ha destacado la importancia del programa para "seguir dando paso" y "abriendo camino" al liderazgo femenino, ya que "las mujeres están formadas" y "lideran", pero aún "ocupan pocos espacios en los consejos de administración o en los puestos más relevantes de las empresas".

Considera que 'Ella Lidera' es fundamental porque crea redes de apoyo mutuo. Además, ha subrayado que estos espacios "muestran y presentan esos liderazgos" y "se practica mucho la sororidad", lo que "revierte en beneficio de las empresas".

Por último, la Vicepresidenta ha agradecido la "implicación" del sector empresarial, ya que "para avanzar en igualdad no lo podemos hacer solo desde las instituciones, es necesario trabajar mano a mano con la sociedad y en este caso con las empresas que son agentes fundamentales para seguir avanzando".

Por su parte, María Calvo, ha destacado el éxito del programa y ha agradecido el apoyo del Gobierno. Según ha indicado, 'Ella Lidera' "reafirma que hacía falta un espacio que no existía". Asimismo, ha destacado la "calidad de las mentoras" que participan en el programa.