Un incendio calcina una vivienda en Salinas sin causar heridos - SEPA

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha calcinado este lunes una vivienda en la calle Doctor Carreño, en Salinas, Castrillón, sin causar heridos. El fuego se declaró en un edificio de cuatro alturas y obligó a la intervención de los bomberos del Principado (SEPA).

Hasta el lugar se desplazaron 11 efectivos de los parques de Avilés, Pravia y La Morgal, junto al Jefe de Zona Centro, tras recibir el aviso a las 11:02 horas. Los bomberos pudieron comprobar que no había nadie en el interior y sofocaron el incendio.

La sala del 112 informó del incidente a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que envió de manera preventiva una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y al médico de Piedras Blancas. Los bomberos permanecieron en la zona hasta controlar completamente el incendio.